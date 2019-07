Ecco la nuova pista ciclabile: si è divorata tutti i posteggi

Le perplessità di residenti e commercianti della zona Nizza Millefonti non mancano. L’arrivo della nuova pista ciclabile su via Nizza ha cancellato 140 parcheggi e ridotto, per non dire dimezzato, la carreggiata. Da corso Vittorio Emanuele II fino in piazza Carducci si viaggia praticamente a una sola corsia. Vuoi per i cantieri, in alcuni punti non terminati, vuoi per quelle banchine killer che da corso Dante costringono l’automobilista di turno a procedere a passo di lumaca (anche e soprattutto per colpa dell’aumento del traffico). Sia a destra che a sinistra prima la ciclabile e poi i parcheggi tagliano fuori almeno due corsie per le auto. «Così – spiegano i commercianti – rischiamo di perdere clienti».

Da novembre, inoltre, la ciclabile di via Nizza si estenderà anche all’ultimo tratto. Con la prevista pedonalizzazione di piazza Carducci, infatti, è in programma anche la realizzazione parziale della pista ciclabile, oltre corso Bramante. Il progetto della pista è ancora in fase di definizione; come conferma la circoscrizione Otto, la ciclopista sarà infatti leggermente diversa dalla parte fino ad ora realizzata, con fondi pubblici: «L’ultimo tratto della ciclabile di via Nizza – spiega Massimiliano Miano, coordinatore della viabilità della circoscrizione Otto – sarà realizzata dai privati, con gli oneri a scomputo dell’ampliamento di Eataly».

In ogni caso, prima di raggiungere il Lingotto sarà necessario attendere ancora del tempo: il grosso del cantiere è previsto per l’anno prossimo. Di certo, si tratterà di una nuova trasformazione per l’asse di via Nizza ed in particolare per il quartiere Nizza Millefonti, che in questi anni sono stati toccati da una vera rivoluzione viabile dovuta ai numerosi cantieri attivi ed alle riqualificazioni portate dalla metropolitana, ove già conclusa.