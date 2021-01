La nuvola “esplode” e dal cielo viene giù una cascata d’acqua!!

In inglese le chiamano “cloudburst“, letteralmente “esplosione di nuvola“. Si tratta di un fenomeno meteorologico raro ma non infrequente di questi tempi. In pratica un violentissimo quanto improvviso nubifragio in cui la quantità di pioggia caduta supera i 30 millimetri all’ora. Insomma, per dirla in altri termini: un getto d’acqua dirompente, simile talvolta ad una vera e propria cascata che sembra piovere letteralmente dal cielo! Proprio come si vede in queste immagini surreali riprese col telefonino da un ignaro spettatore!!