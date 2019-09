La Open Beta di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dal 26 settembre!

A poche settimane dal lancio di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha annunciato una Open Beta, che si terrà dal 26 al 29 settembre per Xbox One, PlayStation 4 e PC e consentirà di provare gratuitamente il gioco prima del lancio mondiale che sarà il 4 ottobre. Sarà possibile precaricare la Open Beta dalle 12 del 24 settembre su Xbox One, PlayStation 4 e Uplay, e dalle 17 su Epic Store.

La Open Beta di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint offrirà nuovi contenuti esclusivi rispetto alla Closed Beta. I giocatori potranno scoprire 3 missioni extra della storia principale, che gli consentiranno di approfondire la trama del gioco, 2 nuove regioni (chiamate New Argyll e Infinity), che andranno ad aggiungersi alle 4 regioni già svelate durante la Closed Beta, e inoltre, potranno affrontare le partite Eliminazione più competitive con i propri amici, nella modalità PvP di Breakpoint, Ghost War. Per questi scontri 4 contro 4, saranno disponibili 4 mappe progettate appositamente per il PvP: PMC Camp, Port, Cold War Bunker and Harbor. Inoltre, con 4 nuove missioni giornaliere, durante la Open beta ora i giocatori potranno completare fino a 12 Missioni Fazione al giorno. Grazie ai feedback ricevuti dai giocatori dopo la Closed Beta, il team di sviluppo ha lavorato per migliorare l’esperienza di gioco e implementare alcune modifiche per offrire la migliore esperienza possibile a tutti gli utenti. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile dal 4 ottobre per PlayStation 4, PC, Xbox One e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà lanciato anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione, Stadia.