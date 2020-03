La parola ai torinesi. «Riaprite le scuole. Vinciamo la paura»

La scelta di sospendere le lezioni ancora per una settimana, già dall’annuncio arrivato nella mattinata di lunedì, sembrava dividere le famiglie tra chi avrebbe voluto un’immediata riapertura delle scuole e chi non nasconde i propri dubbi sull’utilità di tenere a casa i propri figli. Per questo CronacaQui ha scelto di dare la parola ai lettori e ai cittadini, raccogliendo per le strade della città una larga maggioranza di commenti favorevoli alla ripresa della normalità in tutti i sensi. Non solo davanti a una lavagna.

«TORNARE IN CLASSE»

«Bisognava far prevenzione prima – lamenta Graziano, vetraio di via Leinì – ma ora è necessario rimandare i ragazzi a scuola».

