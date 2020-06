La partita di calcio costa cara 8mila euro di multa a 20 minori

Ottomila euro per una partita di calcio a cinque. No, non è stata giocata in un lussuoso campo di Dubai ma è accaduto a Borgaro, dove sono stati multati venti giovani, tutti minorenni, pizzicati a giocare a calcetto nonostante il campo fosse chiuso, come da ordinanza firmata dal sindaco Claudio Gambino per evitare gli assembramenti ed evitare che aumentino i casi di Coronavirus in città. I carabinieri li hanno dovuti sanzionare con una multa da 400 euro a testa, che sarà ridotta a 280 euro se pagata entro trenta giorni. Ben più, quindi, dei 5 euro a persona che solitamente chiunque abbia giocato a calcetto ha pagato in qualsiasi campetto privato di Torino e provincia.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++