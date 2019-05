La Partita del Cuore: da CR7 ai super Vip per una notte unica

Lunedì 27 maggio, ore 20,30, Allianz Stadium, palla in campo, ai piedi di Cristiano Ronaldo, ovviamente, che darà il calcio di inizio. No, non si tratta di un posticipo della Juventus ma dell’attesa Partita del Cuore che ogni anno ripete il suo grande spettacolo benefico per sostenere i progetti di ricerca della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e della Fondazione Telethon.

Si tratta del più importante charity show della nazionale cantanti, giunto alla sua 28° edizione. A sfidare le ugole d’oro italiane, le vecchie e nuove glorie del mondo sportivo, del cinema e tanti altri personaggi famosi insieme nella squadra dei campioni per la ricerca. Inutile cercare i biglietti perché lo stadio bianconero è completamente esaurito, ma gli appassionati potranno rivedere in differita la Partita del Cuore il giorno dopo, martedì 28 maggio, su Rai1 (con il supporto di Radio2) dalle ore 21,25, con la conduzione di Carlo Conti.

«Grazie Torino! Complimenti e grazie ai 41 mila torinesi, piemontesi e non solo che hanno consentito di raggiungere il primo obiettivo della Partita del Cuore: il tutto esaurito per il 27 maggio all’Allianz Stadium – esulta Paolo Belli il presidente e capitano della nazionale italiana cantanti – questo fatto mi conferma ciò che ho sempre pensato di questa città, di questa regione e della sua gente, ne ammiro la sensibilità, l’umanità, la generosità nel sostenere progetti veri, utili, importanti per la ricerca e la cura del cancro e di malattie genetiche rare».

In campo con Belli in cui spiccano nomi quali, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Paolo Vallesi, Raoul Bova, Benji e Fede, Moreno, Briga, Biondo, Einar, Gigi Buffon e molti altri. Tra i super Vip, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo, fra gli altri, John Elkann, i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Christian Leclerc, Mick Schumacher, figlio del grande Michael e membro della Ferrari Driver Academy, Pavel Nedved, Francesco Totti, Luca Zingaretti. Dirigerà l’incontro Nicola Rizzoli, designatore nazionale degli arbitri di Serie A. La panchina della nazionale italiana cantanti sarà affidata a Massimiliano Allegri e Marco Masini, i campioni per la ricerca saranno invece allenati dalla coppia Michel Platini – Gianluca Vialli (sms solidale 45527). Ad aprire l’evento, Blayk che presenterà i brani del nuovo album, “Astratto”.