La Pasquetta che non si era mai vista: parchi deserti e barbecue sui balconi [LE FOTO]

Si griglia e si pranza come sempre, ma questa volta sul balcone di casa. E poi si gioca a tombola, senza però stare seduti attorno al tavolo perché i numeri vengono annunciati al microfono e i “concorrenti” – che poi sono i residenti dei palazzi – partecipano a debita distanza. È la Pasquetta al tempo della quarantena. Perché sì, la tradizione va rispettata, ma bisogna evitare i contatti. E ai torinesi, ieri, la fantasia non è mancata.

A Mirafiori Sud gli abitanti del comprensorio racchiuso tra le vie Vivanti e Morandi hanno fatto davvero le cose in grande. L’idea è venuta al 17enne Alessandro, studente al terzo anno presso il liceo Majorana, che ha affisso dei volantini all’entrata dei palazzi del vicinato per organizzare la Pasquetta dal balcone. «Se non ci è consentito stare all’aria aperta – spiega – almeno possiamo riscoprire le tradizioni del buon vicinato».

