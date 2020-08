La patina del tempo

Mi sono sempre piaciuti i sassi levigati. Parlano di vita, mi raccontano il tempo. Con quelli grandi come una patata ci coprivano le strade di città, quando non c’era l’asfalto. Si chiamava acciottolato. Piantato su un sostrato di calce e sabbia diventava col tempo e la pioggia un compatto supporto per camminare senza infangarsi. Al centro della via mettevano le due “roère” di granito per i carri, che passandoci sopra le segnavano poco alla volta, creando tracce avvallate come binari. Il porfido è diverso, sono cubetti. Più facili da piantare, ma costosi da cavare e spaccare in misura. Le pietre levigate invece arrivavano dai fiumi, e a parte il trasporto, erano gratis. Le usavano anche in edilizia. Se ne vedono ancora tante nei muri antichi, persino nelle mura romane. Miste a pietre spaccate, schegge, mattoni rotti o interi, quelle pietre levigate grosse come micconi di pane e usate per risparmiare fanno ancora oggi il loro umile e prezioso lavoro. Ma se le pietre lisciate dall’acqua sono belle, quelle “lavorate” dalle ruote o addirittura dallo struscio dei piedi lo sono ancor di più. Certe vecchie scale in marmo o pietra portano addosso secoli di pedate con avvallamenti e stondamenti degli spigoli che affascinano come gli spanciamenti dei tetti nelle vecchie cascine. Si chiama patina. L’orma del tempo. Persino il metallo si leviga con l’uso. Guardate le palle del toro di bronzo incastrato nel pavimento del portico di piazza San Carlo davanti al Caffè Torino. La diceria che porti fortuna strofinarci sopra il tacco ha creato nei secoli una conchetta. Ed io mi sento come lui, a volte. Un vecchio toro con le palle schiacciate, le borse sotto gli occhi e la pancia. Levigato.

