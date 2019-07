Siamo la pattumiera delle scorie nucleari. Il 76% è in Piemonte

Il Piemonte è la pattumiera atomica d’Italia. La nostra regione, come rilevato dalla recente mappatura realizzata dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), detiene infatti la maggiore quantità a livello nazionale (il 76% del totale) di rifiuti radioattivi in termini di attività, vale a dire quelli più pericolosi. Non solo. Il nostro territorio ospita anche il volume più alto di combustibile nucleare irraggiato (l’84,5%), tutto conservato presso l’impianto Eurex di Saluggia in provincia di Vercelli. In tutto il Piemonte, il materiale nucleare stoccato è pari a oltre 5mila metri cubi.

