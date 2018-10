Dopo la pausa di Nations League torna il campionato di serie A

La pausa di ottobre del campionato di serie A 2018-2019 farà da spartiacque per il girone d’andata. Si tratta infatti dell’ultima sosta a cui assisteremo fino al termine della prima parte di questa stagione. Ed è atteso un grande ritorno, a livello di calendario, visto che ci saranno in cartellone gare come il derby della Madonnina tra il Milan di Gattuso e l’Inter di Luciano Spalletti, che come sempre arriva in un momento cruciale per entrambe le formazioni milanesi. Leggermente favorita e avvantaggiata la formazione nerazzurra, che viene da buone prestazioni, viste sia in campionato che in Champions League. Il Milan deve invece trovare una maggiore continuità di risultato, specialmente facendo più attenzione ai minuti finali che durante queste prime gare di campionato spesso sono stati fatali, costando qualche punto di troppo alla formazione allenata da Gennaro Gattuso. Le altre gare in programma da tenere d’occhio saranno poi Roma – Spal con la formazione di Ferrara che si sta ritagliando il ruolo di squadra insidiosa anche in questo campionato, come era già avvenuto durante la passata stagione; Juventus-Genoa sarà una gara interessante da seguire non solo per via della capolista fino a questo momento a punteggio pieno, ma anche per vedere come si comporterà il talentuoso Krzysztof Piatek, impegnato contro una big. Il giovane attaccante polacco, oltre a essere un’autentica rivelazione del campionato, ha finora sempre segnato durante questo avvio di stagione, collezionando 13 reti nelle otto gare disputate, di cui ben 9 in campionato e 4 in Coppa Italia. Un motivo in più, quindi, per seguire una gara comunque interessante in termini di classifica, nonostante il Genoa sia reduce da una sconfitta interna con il Parma. Udinese – Napoli e Sampdoria – Sassuolo, chiudono i big match di questo turno di campionato, che in generale potrebbe offrire oltre al solito spettacolo, dei risultati insoliti e meritevoli di interesse generale per chi segue il calcio e lo sport in generale.

In realtà il nono turno non è altro che un preludio di lusso rispetto a quanto vedremo durante la decima giornata di campionato, visto che Juventus a parte, impegnata in trasferta con l’Empoli, saranno di scena tre importanti big match, Milan – Sampdoria, Lazio – Inter e soprattutto Napoli – Roma: questo è il momento ideale per piazzare le Scommesse Calcio su 888sport dato che abitualmente i big match tendono ad attrarre molti più scommettitori rispetto a una normale partita di campionato dove il risultato potrebbe apparire scontato, come un Napoli-Sassuolo o Milan Chievo, tanto per capirci. Bisogna anche dire che questo campionato che non è certo iniziato in sordina, per quanto riguarda il calendario, ma che durante questo decimo turno calerà un tris eccezionale in termini di posta in palio per quanto riguarda il vertice della classifica. Delle tre gare, Napoli – Roma assume connotati importanti per un motivo temporale, arriva esattamente quattro giorni dopo la trasferta di Parigi di Champions con il PSG di Neymar e compagni. Il Napoli di Ancelotti dovrà cancellare il brutto precedente della passata stagione, quando la formazione partenopea perse contro i giallorossi per 2-4, partita che in certo senso chiuse la striscia positiva del Napoli di Sarri, che da quel momento in poi iniziò a perdere punti e sicurezza per quanto riguardava il vertice della classifica. Si tratta tuttavia di due squadre profondamente cambiate, sia come approccio, sia nel gioco che per quanto concerne il suo organico. La Roma in particolare ha rinnovato non poco la sua formazione, anche se c’è sempre quell’Edin Dzeko, che al San Paolo realizzò una fondamentale doppietta: partita quindi non semplice da preparare per entrambe le squadre e ancora più complessa da indovinare in termini di pronostici. Anche Lazio – Inter è un match che assume connotati particolari visto come era finita lo scorso anno e cosa aveva comportato per entrambe le formazioni. La vittoria in trasferta della formazione nerazzurra valse il biglietto per accedere alla Champions proprio ai danni dei biancoazzurri di Simone Inzaghi. Una rivincita che vale anche in termini di gerarchie per quanto riguarda la stagione attuale e la testa della classifica di serie A, Juventus e Napoli a parte. Milan – Sampdoria si ripropone ancora mostrando due squadre che non fanno mistero di affidarsi particolarmente al loro reparto avanzato. Sulla carta questo è un match da tripla e naturalmente da quota over, visto l’affiatamento dei reparti offensivi di entrambe le formazioni in campo. Tutto il resto verrà stabilito dal risultato finale, ovviamente.