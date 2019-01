La pavimentazione è in pezzi. E la Città chiude l’area giochi

Le transenne e il nastro segnaletico delimitano tutta l’area, a cui nessuno può accedere. Con i foglietti affissi all’ingresso che non lasciano spazio a dubbi: «Giardino chiuso per motivi di sicurezza». Succede in via Challant, in Borgata Lesna, dove nella mattinata di ieri gli agenti della polizia municipale, a seguito di un sopralluogo effettuato insieme ai tecnici della circoscrizione Tre, hanno deciso di mettere i sigilli a tutto lo spazio giochi per i bambini. Motivo? La pavimentazione è sconnessa a causa del sollevamento delle radici degli alberi.

Una situazione che, va detto, si verifica spesso in molti giardini della città. Ma per la piccola borgata questa è davvero una cattiva notizia, anche perché l’area più vicina, sita in via Ozieri, non è esattamente a due passi. Tuttavia, a sentire gli abitanti della zona il disagio era percepito da tempo. «Le condizioni della pavimentazione, a causa delle radici degli alberi, erano critiche da anni», lamentano i residenti. Un parco giochi, quello di via Challant, in cui più volte le mamme e i papà segnalavano la presenza di scivoli rotti e altre strutture ludiche danneggiate dai vandali o dall’incuria. E a causa della mancanza di fondi necessari, invece di essere sostituiti i giochi venivano semplicemente resi off-limits. Ora resta da capire quando l’area giochi potrà essere riaperta al pubblico. «Pur consapevoli del disagio creato ai bambini – spiega la presidente della circoscrizione Tre, Francesca Troise – la chiusura si è resa necessaria in quanto la pavimentazione troppo sconnessa avrebbe generato pericoli. Al momento i nostri fondi non sono sufficienti e abbiamo già inviato una lettera al Comune in cui chiediamo un intervento urgente di manutenzione straordinaria affinché il parco venga restituito al più presto alla cittadinanza.