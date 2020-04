La pedonalizzazione resta ai box. Per l’area Parri restyling rinviato

Maggiore sicurezza per i cittadini: è questo l’intenzione alla base dell’iniziativa di pedonalizzazione di via Ilarione Petitti, nel tratto tra via Ormea e via Pietro Giuria, progetto attualmente sospeso per l’emergenza sanitaria che rientra nel più vasto progetto di riqualificazione dell’area Parri.

Ora manca il tassello della chiusura alle auto, provvedimento che dovrebbe agevolare la sicurezza in un’area che è crocevia di spaccio di droga e prostituzione; i fatti parlano da soli, e i residenti di San Salvario si sono sempre lamentati di vivere in una terra di nessuno. «La circoscrizione Otto – spiega il coordinatore all’urbanistica Massimiliano Miano – sin dal proprio insediamento, ha presentato un progetto di riqualificazione allo scopo di ridurre drasticamente i fenomeni di microcriminalità.

