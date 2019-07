Per quanto si sforzi, il fastidioso insetto non riesce a rifornirsi di sangue

C’è chi nasce davvero con la camicia. Soprattutto con questo caldo, è difficile trovare riparo dai morsi di zanzara e dalle fastidiose conseguenze che questi procurano, tra pruriti e inestetismi.

Quest’uomo, invece, non ha di questi problemi. Per quanto si sforzi, la zanzara non riesce a dargli il morso che vorrebbe. Il pungiglione si flette, respinto dalla pelle ultraresistente dell’uomo: proprio una pelle a prova di zanzara.