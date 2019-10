Una volta costruivamo automobili, ammortizzatori compresi. Oggi sono rimasti quelli sociali: non servono alle vetture, tanto non le facciamo più, ma ai cristiani che le dovrebbero fabbricare. Almeno per sopravvivere. In soldoni, tra aprile e giugno il settore dell’automotive in Piemonte ha perso il 48,1 % della produzione. Cioè si è dimezzata con contorno di promesse e progetti che riguardano il polo del lusso e l’auto elettrica, ma senza definire tempi e modi. In uno scenario simile parlare di crisi ci pare eufemistico. E quando il ministro grillino per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli convoca (e pure in ritardo) imprenditori e sindacati proprio sull’auto escludendo la Regione Piemonte che è il vero bacino della recessione nel settore, allora la presa in giro diventa palese. Peggio conferma il terribile sospetto che la nostra sia davvero una periferia dell’impero, qualunque sia la matrice politica del governo. Sembra quasi che il combinato disposto tra Regione e grandi istituti finanziari per anticipare gli assegni della cassa integrazione a circa 20mila lavoratori, rassereni chi dovrebbe garantire progetti reali di ripresa o almeno alternative per il settore manifatturiero. Ma sì, si diranno i soloni romani, quelli lì, i piemontesi si arrangiano da soli, li sentiremo magari dopo, attorno ad altri tavoli. Quali non si sa. In realtà la crisi oggi cammina verso la recessione, gli indicatori ci dicono che la fiducia delle imprese è sotto zero, il costo del lavoro troppo elevato, la tassazione iniqua. Avremmo apprezzato una convocazione d’urgenza, un tavolo – vero – con imprenditori, banchieri, sindacati e amministratori, costretti a guardarsi in faccia per immaginare uno straccio di progetto. Ci resta l’amaro in bocca ma anche la rabbia per la pernacchia del ministro.

fossati@cronacaqui.it