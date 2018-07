La persona investita nel Cuneese è un extracomunitario di 30 anni: riaperta la ferrovia Torino-Savona

Morto tra i binari in località Trinità, tra Fossano e Mondovì

E’ stata riaperta poco dopo le 12 la linea ferroviaria Torino-Savona, interrotta dalle 9.30 di questa mattina a causa di un investimento mortale che ha coinvolto il treno numero 10107, diretto nella città ligure. Il morto è un ragazzo extracomunitario di 30 anni, riconosciuto attraverso la tessera sanitaria che aveva con sè.

L’incidente è avvenuto in località Trinità, fra i territori dei comuni di Fossano e Mondovì, in provincia di Cuneo. La persona investita dal convoglio è deceduta sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e di Cuneo, personale delle Ferrovie dello Stato e agenti della polizia ferroviaria. Inutile il tempestivo intervento del 118. Si lavora per ripristinare nel più breve tempo possibile la linea interrotta.

Nel frattempo era stato organizzato un servizio bus sostitutivo tra Mondovì e Fossano, in entrambe le direzioni. I passeggeri che viaggiavano a bordo del convoglio interessato dall’incidente sono stati trasferiti su un altro treno. I convogli in viaggio hanno subito ritardi fino a 45 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e altri sei sono stati limitati nel percorso.