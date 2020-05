La piattaforma dei “bonus” in tilt: «Lunedì arrivano i primi bonifici»

In aula il “Riparti Piemonte” e il presidente Cirio stanzia altri 400 milioni per la competitività

Nelle stesse ore in cui la Commissione Bilancio liberava per il Consiglio il disegno di legge “Riparti Piemonte”, che «potrebbe essere approvato già martedì» secondo gli auspici dell’assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone, andava nel pallone la piattaforma per l’accesso al “Bonus Piemonte”.

Se negli scorsi giorni erano partite le prime 5mila Pec alle categorie dei beneficiari, SistemaPiemonte si sarebbe bloccato dopo l’avvio delle prime 590 pratiche. «Un breve disservizio di natura tecnica, risolto subito con la regolare prosecuzione della procedura» spiegano dal Csi, che ha portato a 1.800 i soggetti beneficiari che hanno già fatto domanda del contributo a fondo perduto previsto dalla Regione Piemonte per aiutare la ripartenza delle attività dopo i mesi di “lockdown” a fronte di oltre 20mila Pec già partite. «Lunedì i primi bonifici» assicurano da piazza Castello.

