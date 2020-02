La piccola Alice esce dall’incubo. E’ gara di solidarietà tra i lettori

Quel maledetto cavo, che si era rotto durante le feste di Natale, alla fine è stato rimesso a posto. E adesso, finalmente, la famiglia della piccola Alice può tornare a sorridere. Tutto era iniziato durante le vacanze natalizie, quando il saturimetro della bimba, uno strumento indispensabile per monitorarne la respirazione e i battiti cardiaci, si era rotto. E per la famiglia di via Orvieto era iniziato l’incubo.

Alice, infatti, ha solo sette anni ma è affetta dalla sindrome di Pfeiffer tipo 2, una malattia rarissima, e non può assolutamente separarsi da quel piccolo apparecchio, fondamentale per la sua salute.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++