La piccola Twily torna a casa. «Ritrovata salva in un canile»

La disavventura della cagnolina Twily è finita bene. Quando tutte le speranze sembravano ormai perse, a dodici giorni dalla sua scomparsa, l’animale è stato incredibilmente ritrovato e adesso è a casa tra le amorevoli braccia della sua padrona. «Non ci speravo più – ammette Greta, la proprietaria di Twily – perché non è una cagnolina abituata a stare tra la gente e quindi immaginavo il peggio. Mi stavo convincendo che non l’avrei più rivista e invece, quando mi hanno telefonato per dirmi che era viva e stava bene, ho quasi toccato il cielo con un dito». La cagnolina era fuggita il 18 ottobre mentre era insieme alla sua padrona in piazza San Carlo. Si trovava nel marsupio, quando all’improvviso è saltata giù a causa di un petardo scoppiato nelle vicinanze. Cercata per diverse ore tra via Roma, corso Vittorio e via Madama Cristina, di Twily si erano perse le tracce.

