La pioggia “cancella” il mercato di piazza Foroni: gli ambulanti chiedono gli sgravi

Cinque sabati di pioggia consecutivi e cinque turni saltati per gli ambulanti dell’area mercatale di piazza Foroni, nel quartiere Barriera di Milano. Rimasti con un pugno di mosche in mano a causa del maltempo che si è abbattuto, a più riprese, sul Piemonte. Prima la neve, poi Burian, poi il ritorno del freddo e delle precipitazioni. Troppe calamità per l’associazione del mercato che ha perso molte, importanti, giornate lavorative.

«Quello del sabato – spiega il presidente, Vincenzo Torraco – è diventato un dramma. Non ricordo, a memoria d’uomo, così tanti problemi. Per noi, però, si tratta di una giornata che regala grandi frutti e buttarne cinque nella spazzatura non è certo il massimo». Ma con la neve a “infestare” le strade e i marciapiedi aprire i banchi non è più possibile. Stessa situazione in caso di forte o prolungata pioggia.

Come avvenuto nelle ultime due settimane dove gli ambulanti hanno dovuto rinunciare, loro malgrado, a lavorare. «Economicamente continua Torraco – si tratta di una perdita molto pesante. E noi viviamo solo con quello che riusciamo a vendere. Se piove o nevica così di frequente, la gente resta a casa e noi rimaniamo senza un euro in tasca».

L’ambulantato, ora, chiede a Palazzo Civico un aiuto, tradotto: gli sgravi. Agevolazioni sulla Cosap e la Tari. Un problema di cui si farà carico anche il coordinatore al Commercio della circoscrizione Sei, Tony Ledda. «Si è trattato di un caso di forza maggiore – continua Ledda – e per questo motivo chiederò all’amministrazione comunale di poter intervenire e dare una mano al commercio di quella zona».