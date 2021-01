La piòla non si porta a domicilio

Pare che il business della consegna a domicilio vada a gonfie vele. Non solo non ha patito per il Covid, ma ne è stato incrementato. In rete si trova tutto, dai libri alle medicine. La spesa con resa a domicilio sta diventando, sull’onda del virus, un’abitudine che molti conserveranno anche dopo. Prima i negozi facevano le consegne in fasce orarie precise, da prenotare, adesso cominciano a farle in tempo reale: tu ordini, e dopo venti minuti arriva tutto. C’è un giusto surplus da pagare, ma è ampiamente compensato dall’evitato esborso del surplus per acquisti inutili che tutti facciamo quando ci rechiamo al supermercato. Andiamo per prendere poche e precise cose e poi, girando per le corsie, finiamo per comprarne altre di cui non avevamo assolutamente bisogno. Tutto ciò, con l’acquisto on line, non capita più. Poi ci sono i pranzi e le cene. Prima furono le pizze, ma adesso molti ristoranti riescono a restare, se non aperti, almeno attivi grazie alle consegne a casa di ogni prelibatezza, anche calda. Gli altri acquisti on line, salvo per Amazon e pochi altri, sono ancora frenati dalla quantità di bidonisti che inquina la rete (ordini, paghi, e non arriva niente). Ma prima o poi, eliminate le truffe, finiremo tutti a comprare on line. Lo studio e il lavoro da casa aumenteranno. I teatri, i cinema e gli stadi si adatteranno a fornire i loro prodotti via Tv o Pc, come ora. E vivremo in città fantasma, con le serrande chiuse e nessuno in giro salvo i giovani di sera. A parte i morti e i pochi soldi in tasca, potrebbe essere questa la cupa eredità del Covid. Ma spero di sbagliarmi. A casa può arrivarti la cena, ma non l’atmosfera della piòla intorno ad essa.

