La Piolassa – Il buono del Piemonte è in mille piatti diversi

Metti l’esperienza nata da una tradizione di famiglia come quella di Silvia, la cortesia del marito Andrea, le doti culinarie del giovane chef Stefano Colelli, la piemontesità e tanta voglia di innovazione. Cosa ne viene fuori? La Piolassa, ovviamente, il ristorante di via Spotorno, famosissimo in zona Lingotto e non solo, nato tre anni fa dall’iniziativa dei due giovani sposi.

Accogliente e caldo come una piola ma sempre all’avanguardia sui piatti, il tratto distintivo di La Piolassa è la rivisitazione.

«I nostri menù sono quelli tipici della cucina piemontese – spiega infatti Silvia – ma sempre rivisti in chiave nuova attraverso le capacità e la creatività del nostro chef che aiutano i clienti a non annoiarsi mai».

Tra le chicche spicca il “Piolassa Burger” a base di carne di scottona con toma piemontese, sarset, accompagnato da patatine fritte fatte in casa. Quasi pronto il menù primavera che propone piatti quali: vitello tonnato, tomini, insalata di alici, crostone di merluzzo mantecato, per gli antipasti; spaghetti alla chitarra cozze e vongole, tagliatelle alla crema di noci, pancetta e rosmarino per i primi; maialino al forno o gallinella in guazzetto per i secondi. A pranzo è previsto solo il menù fisso a 10 euro che comprende un primo, un secondo, acqua e caffè. La sera si può scegliere il menù fisso a 20 euro vini esclusi o mangiare alla carta.

Indirizzo: via Spotorno 45, Torino

Telefono: 011.264 2771

Facebook: La Piolassa

Orario: 12-14; 19-23; chiuso il sabato e la domenica a pranzo e il lunedì tutto il giorno.