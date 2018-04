La piscina si difende dai raid: «Ora arrivano le telecamere»

La piscina Colletta di Vanchiglietta riceverà finalmente in dote le tanto attese telecamere a protezione dell’impianto. E soprattutto in difesa dei balordi e dei vandali che nell’ultimo anno ne hanno combinate di tutti i colori. Entro fine mese, grazie al progetto AxTo, l’occhio elettronico farà la sua comparsa in via Ragazzoni. Mettendo la parola fine alle polemiche. O almeno questa è la speranza.

«Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Ma siamo fiduciosi» ha dichiarato il presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri. L’ultimo episodio è avvenuto dieci giorni fa. Con un raid in piena regola, intorno alle ore 12.30. A due passi dal mercato del libero scambio. Ignoti, infatti, sono riusciti a entrare nell’impianto e hanno buttato tutto all’aria. Infrangendo alcuni vetri e buttando sdraio e panche nelle vasche. Gravi danni anche agli armadietti azzurri.

«Le telecamere – rincara il coordinatore alla Cultura della Sette, Ferdinando D’Apice – sono necessarie perchè l’impianto sta perdendo incassi. Gettando fango sul lavoro di tantissime persone». In pochi mesi i ladri e i vandali ne hanno combinate di tutti i colori. Partendo da quanto successo la scorsa estate. Con l’incendio doloso che ha danneggiato seriamente il grosso magazzino. Con 142 lettini e due gazebo distrutti dalle fiamme. Ma solo tre giorni prima del rogo un raid vandalico aveva scosso i frequentatori di un’altra piscina, la Lombardia del quartiere Lucento.

Poi sono cominciate le intrusioni notturne, di chi cercava una nuotata a costo zero. «E ogni volta li abbiamo cacciati» ricordano dalla Circoscrizione. Fino all’ultimo tiro al bersaglio che ha causato altri danni. E che ha convinto tutti di una cosa: «le telecamere sono necessarie per mettere la parola fine alle irruzioni».