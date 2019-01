La pista di nessuno

La povera Camilla probabilmente è morta nella terra di nessuno. Il fatto è che in cima al Fraiteve si trova proprio l’incrocio di tre aree del comprensorio Vialattea: Sestriere (da cui sale la telecabina), Sauze d’Oulx e Cesana (che sarebbe il Comune di cui Sansicario è frazione). Tutti e tre i sindaci, però, negano che quel tratto di pista dove ha trovato la morte la piccola di nove anni sia di loro competenza (quello di Sauze, addirittura, ieri sosteneva inizialmente con il nostro cronista fosse territorio di Oulx, che è decisamente più in basso). Carte geografiche alla mano, Rio Nero fa parte di Cesana. Anche se la pista Cresta è di Sestriere e il Vallone è considerato di Sauze d’Oulx. Un conto però sono le aree sciistiche, un altro i confini geografici, come riassume anche il verbale dei carabinieri. Quindi, spiace che il primo cittadino sposti altrove la pista Imbuto. In ogni caso, di certo l’inizio della pista Olimpica (dal Fraiteve) ha la dicitura “Sansicario” sulle palette indicatrici, accanto alle quali ci sono barriere frangivento del tutto simili a quelle costate la vita a Camilla e, prima ancora, a un giovane ingegnere. Ai Comuni era stato ordinato di verificare la regolarità di quelle strutture, ma l’iter è ancora in corso. Con calma olimpica, viene da dire, anche perché evidentemente pare complicato stabilire di chi sia una pista e di chi l’altra. Ma non voglio far dell’ironia quando di mezzo c’è la vita spezzata di una bimba di nove anni. Forse la sicurezza totale sugli sci, così come sempre in montagna, non esiste. Ma di certo non è il caso di aiutare il Fato con la nostra burocrazia e con il rimpallo di responsabilità. Altrimenti si finisce con l’accusare la neve di non essere arrivata e di non aver coperto a sufficienza le piste e i piloni delle barriere.