La pistola era al sicuro, ex sindaco di Oulx assolto in Cassazione

Mauro Meneguzzi custodiva la sua Smith & Besson in un luogo che un bambino non avrebbe mai potuto raggiungere di propria iniziativa

La pistola era nascosta in un luogo che un bambino non avrebbe mai potuto raggiungere di propria iniziativa. Per questo la Cassazione ha assolto di fatto Mauro Meneguzzi, 58 anni, ex sindaco di Oulx (Torino), annullando senza rinvio la condanna a 600 euro di ammenda per violazione della legge sulle armi pronunciata dal tribunale di Torino nel 2017.

LA PISTOLA ERA CUSTODITA IN CIMA A UNA CABINA

Meneguzzi custodiva la sua Smith & Besson calibro 38 in un cesto di vimini in cima a una cabina armadio, a 2,09 mt di altezza, e per questo motivo, al processo di primo grado, gli era stato contestato un comportamento negligente: la figlia della propria convivente, una bimba di 4 anni, avrebbe potuto raggiungerla “mediante l’avvicinamento di una scala”.

LE MOTIVAZIONI DEGLI ERMELLINI

Un discorso che per la Cassazione era “meramente ipotetico” e svincolato dalle circostanze concrete: secondo gli Ermellini, l’imputato aveva “adottato tutte le cautele necessarie”. Meneguzzi, finito sotto processo dopo la denuncia di un conoscente e i successivi accertamenti dei carabinieri, nel suo ricorso ha fatto presente che da sindaco di Oulx aveva ricevuto delle minacce.