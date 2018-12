La pizzeria è chiusa per le feste e danno fuoco alla saracinesca

Le saracinesche della pizzeria date alle fiamme. Un doppio innesco effettuato probabilmente con del liquido infiammabile ma che, per fortuna, non ha provocato grossi danni né alle cose né alle persone. Ciò che è sicuro, e su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Moncalieri, è che le fiamme sono state appiccate intenzionalmente.

Il fatto è accaduto nella notte tra la vigilia e il giorno di Natale, alla pizzeria Pistrocchio di strada Piossasco 59, a Orbassano, proprio nei giorni in cui il locale è rimasto chiuso per ferie. Ad accorgersi del piccolo rogo che stava divorando le serrande è stato un passante che ha visto le fiamme ed è intervenuto buttandovi sopra una secchiata d’acqua, cercando di limitare i danni in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Questi, intervenuti velocemente sul posto, hanno spento l’incendio nel giro di pochi minuti.

Resta da capire il perché del gesto. La chiusura della pizzeria era stata infatti anche annunciata sulla pagina Facebook del locale e il proprietario, subito avvertito, si trovava a Verona per qualche giorno si ferie. Non è escluso che gli autori del gesto volessero danneggiare il proprietario per vicende pregresse ma per ora sarebbe esclusa l’ipotesi dell’estorsione.