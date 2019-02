La poesia del folletto giallo

Un lettore mi scrive: “Al rogo le poesie, illusioni ottiche dell’anima quando va proprio di lusso, altrimenti cialtronate pazzesche”. A supporto, cita le vite di Leopardi “che se fosse stato quello sciupafemmine che ogni uomo sogna di essere non avrebbe scritto un solo verso”, e di Dante “il nazionalcialtrone che moraleggiava sistemando all’inferno gli avversari politici e in paradiso quelli che potevano tornargli utili”. La polemica non è nuova (la fece già Marinetti), ma è errata l’impostazione. La poesia esiste in sé, non ha bisogno che la biografia del suo autore la giustifichi, anzi, spesso si serve degli esseri più strani ed improbabili per affiorare. L’autore è solo il medium che ci mette in contatto con essa, talvolta addirittura inconsapevolmente. Come accadde col mito di Pantani: chi lo rifiuta per la sua carriera forse viziata dal doping, non capisce che lui fu solo un medium tra noi e il mito. Per la stessa fessura attraverso la quale fluisce la poesia nelle parole “ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera”, una ventata d’emozioni antiche ci spettinò il cuore vedendo in bici sulle salite quell’omino pelato, con le orecchie a sventola e la smorfia della fatica sul volto. Quel folletto giallo ci trafisse come un raggio di sole, in un misto d’ammirazione, orgoglio patriottico, frustrazioni riscattate, simpatia istintiva, ricordi lontani ed eroici (Coppi sull’Izoard, Magni che pedala col polso rotto mordendo una fettuccia per vincere il dolore…). Un intrico di sentimenti che la delusione di saperlo dopato, debole e fasullo rischiò di sciogliere, e che invece la sua morte cristallizzò. E fu subito sera.

