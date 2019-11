La poesia di ‘A White, White Day’ vince il Torino Film Festival

La giuria di Torino 37– Concorso Internazionale Lungometraggi, presieduta da Cristina Comencini (Italia) e composta da Fabienne Babe (Francia), Bruce McDonald (Canada), Eran Riklis (Israele) e Teona Strugar Mitevska (Macedonia), incorona ‘A White, White Day’ di Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia). E’ questa pellicola il miglior film del Torino Film Festival.

‘A White, White Day’ è ambientato in una remota cittadina islandese, dove un capo della polizia in congedo sospetta che un uomo del posto abbia avuto una relazione con sua moglie, morta in un tragico incidente due anni prima. Gradualmente la ricerca della verità diventa un’ossessione, che lo porta inevitabilmente a mettere in pericolo se stesso e i suoi cari. Una storia di dolore, vendetta e amore incondizionato.

Festeggia anche l’Italia, con il premio ‘Miglior attore’ assegnato a Giuseppe Battiston e Stefano Fresi per il film ‘Il grande passo di Antonio Padovan’.

GLI ALTRI PREMI:

Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a: LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia/Francia/Qatar)

Premio per la Miglior attrice a: VIKTORIA MIROSHNICHENKO e VASILISA PERELYGINA, per il film Dylda / Beanpole di Kantemir Balagov (Russia)

Premio per la Miglior sceneggiatura a: WET SEASON di Anthony Chen (Singapore /Taiwan)

LA CERIMONIA DI CHIUSURA:

A breve, dalle 20, partirà la cerimonia di chiusura con la premiazione dei vincitori al Cinema Reposi guidata dalla direttrice (in scadenza) Emanuela Martini accompagnata dalla madrina d’onore Carolina Crescentini.

Dalle 22 seguirà la proiezione in anteprima del film con Daniel Craig Knives Out è in contemporanea prenderà il via il party privato alle Qc Terme Torino. Una festa esclusiva e a inviti nella splendida struttura di corso Vittorio ore brindare ai vincitori e al futuro del Tff che prima di tutto da domani si metterà in cerca del nuovo direttore.