LA POLEMICA. Frediani: “Vergognosa carica a freddo della polizia in via Roma” [VIDEO]

Polemiche per le tensioni tra No Tav e polizia in occasione del corteo del Primo Maggio a Torino. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Damiano Carretto, scrive su Facebook: “La prima manganellata non si scorda mai (e nemmeno la seconda). Gestione incomprensibile del corteo del 1 maggio”.

Sempre su Facebook la consigliera regionale pentastellata Francesca Frediani posta un video con questo commento: “Vergognosa carica a freddo della polizia in via Roma. Senza parole”. In precedenza aveva pubblicato una foto accompagnata da questo commento: “Un cordone di polizia davanti ai #NoTAV. Senza nessuna necessità. Se qualcuno si fa male sapremo chi sono i responsabili”.