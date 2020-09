«La politica faccia la sua parte e convochi un tavolo delle idee»

Ci sono errori da non ripetere più, nuove strategie da percorrere per superare la crisi e tornare a primeggiare in qualcosa. Pensando all’automotive, ma anche ai lavoratori del settore turistico piegati dal Covid. E immaginando una Torino nuova che ridia fiato alle periferie. Ha le idee chiare il segretario generale della Cgil Torino, Enrica Valfré. Ed è convinta che una rinascita sia possibile, a patto però che la politica assuma il ruolo che le compete, magari con un tavolo delle idee per un progetto di sviluppo.

Quelli della trimestrale di Unioncamere sono i primi dati ufficiali che permettono di ragionare sugli effetti della pandemia. Come leggerli?

Sono dati prevedibili, visto che con l’arrivo del Covid molte aziende sono state costrette a chiudere e il nostro territorio era uno di quelli che esportava, ma preoccupanti. Soprattutto se si mettono insieme ai dati sull’occupazione, che nonostante il blocco dei licenziamenti, ci dicono che in quel periodo è calata visto che i contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati e non se sono stati attivati di nuovi. Soprattutto in settori come quello del turimo e del commercio, che troppo spesso vengono dimenticati.

Perché sabato sarete in piazza con la Vertenza Torino?

Il motto sarà “Insieme per progettare Torino”. Significa che tutte le persone che hanno delle idee, abbandonando ogni pregiudizio e l’atteggiamento di chi pensa di essere il solo a sapere ciò che c’è da fare, devono provare a mettersi insieme per trarre qualche linea guida per lo sviluppo di questa città.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++