La politica sorda

«Vogliamo le Olimpiadi». Lo dice l’80 per cento dei torinesi. Percentuale che sale addirittura al 90% tra i giovani. Sarà l’effetto Ronaldo, sarà che le imprese hanno bisogno di recuperare fiducia, sarà per il ricordo ancora vivido dei volontari. E sarà, diciamocelo apertamente, per l’effetto dei Giochi del 2006 che hanno cambiato radicalmente il volto di Torino, ribaltando l’immagine di grigia città fabbrica e facendoci conoscere in tutto il mondo. Comunque lo giriamo questo dato che emerge da un sondaggio commissionato dall’Ascom, l’associazione dei commercianti, la dice lunga sul distacco tra la politica e l’aria che si respira in città. Torino ha assaggiato la gloria e la rivuole assieme a un rilancio che pare indispensabile per il futuro. Calano gli ingressi nei musei, le saracinesche chiuse dei negozi che si moltiplicano in centro come in periferia, il dialogo a singhiozzo con le istituzioni sono indicatori negativi di una crisi che non se ne va. Scende in campo l’Ascom con la sua battagliera presidente Maria Luisa Coppa, si schierano per il sì gli industriali. E, come non bastasse, ci sono la città e la provincia che chiedono di poter accarezzare di nuovo un’opportunità come le Olimpiadi. Se fossimo uniti sarebbe festa grande, invece siamo in bilico a causa di una spaccatura nella maggioranza a 5 stelle in Consiglio comunale che entro giovedì prossimo dovrebbe avallare il progetto Torino. Un no, un ni o un forse ci taglierebbero fuori a favore di Milano (che gongola) o di Cortina. O di tutte e due. Non solo un’occasione perduta, ma la prova che la politica non sa fare sinergia con le altre realtà. E neppure le ascolta.

