“La polizia gli ha fatto assaggiare i manganelli”: il Tweet dell’esponente Pd sui No Tav infiamma il web

È bufera sui social dopo il Tweet di Joseph Gianferrini, esponente del Partito Democratico e collaboratore di un consigliere regionale uscente della Regione Piemonte. Motivo? Alcune considerazioni inopportune sugli scontri del Primo Maggio a Torino che hanno visto coinvolti i No Tav.

Ecco il testo del post, pubblicato sul profilo Twitter di Gianferrini: “I soliti teppisti No Tav con Askatasuna accompagnati da una nutrita flotta di consiglieri 5 stelle hanno partecipato al corteo del Primo Maggio con un unico scopo: far abbandonare il corteo PD Piemonte. Poi la polizia gli ha fatto assaggiare i manganelli…finalmente!”.

Le considerazioni di Gianferrini e soprattutto la “soddisfazione” per i manganelli fatti assaggiare dalla polizia ai “rivali” hanno ovviamente scatenato aspre discussioni. Tra i numerosi commenti allo stesso post dell’esponente PD e le prese di posizione dei vari movimenti politici (tra cui una dichiarazione congiunta del segretario del PD Piemonte, Paolo Furia, e di quello del PD Torino, Mimmo Carretta, dai toni distensivi) , sono stati molti a condannare il tono e le parole utilizzate da Gianferrini.

Dopo alcune ore sono arrivate le scuse da parte del giovane esponente del Partito Democratico, che ha sottolineato come si sia lasciato trasportare dall’emotività e dalla tensione accumulata nel corso del corteo, in cui si è sentito in balia degli antagonisti. Ma il dietro-front non ha attenuato le polemiche: sono ancora tanti i commenti di biasimo in calce al suo Tweet.