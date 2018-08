La polizia municipale si muoverà sulle bici elettriche

La Polizia municipale pinerolese si sposterà non solo più in automobile, ma anche con le bici elettriche. Il Comune, infatti, ha aperto la procedura per comprare quattro e-bike. Nei giorni scorsi è stato lanciato sull’albo pretorio l’avviso pubblico con l’indagine esplorativa di mercato che scade alle 11,30 di venerdì 31 agosto. Pinerolo conta di spendere al massimo 14mila euro, Iva inclusa, con tanto di servizio di assistenza, e di avere le biciclette per ottobre. L’acquisto sarà finanziato con un’eredità della precedente Amministrazione, che aveva incassato un contributo europeo milionario, presentando un progetto transfrontaliero con la città gemellata di Gap (Francia). Progetto che prefigurava una svolta verde nella mobilità urbana, come si può comprendere dal suo nome: Music (Mobilità urbana, sicura, intelligente e consapevole). Al suo interno era previsto anche l’acquisto di uno scuolabus a metano, che è stato effettuato poche settimane fa. Lo stesso progetto prevedeva uno sviluppo “futuristico”, che l’Amministrazione Salvai vorrebbe portare avanti: installare colonnine per la ricarica di auto e biciclette elettriche che siano alimentate con l’energia elettrica prodotta dal gestore dell’azienda municipalizzata Acea, che trae l’energia dalla lavorazione della parte umida dei rifiuti.