La polizia penitenziaria rischia di rimanere in… mutande

Dopo svariati anni di ritardo e dopo numerosi e tutt’altro che “sereni” solleciti, si è riunita quest’oggi la Commissione paritetica per il Vestiario.

Come richiesto preliminarmente dal Rappresentante O.S.A.P.P., dopo la elencazione/disamina dei problemi (scarpe e camicie mancanti da anni, uniformi logore, tute di servizio scolorite, etc. etc.) si provvederà sul territorio e presso il SADAV di Roma ad una rilevazione delle giacenze al fine di quantificare i fabbisogni reali e i cui risultati saranno resi disponibili ai Componenti della Commissione entro e non oltre la metà del prossimo luglio.

Proposto anche un più diretto coinvolgimento dei Provveditori Regionali, visto che i problemi avrebbero carattere nazionale e territoriale.

Durante la riunione si è poi appreso che sarebbe in corso l’iter contrattuale per la fornitura di 20.000 tute di servizio estive, 25.000 scarponcini e 5.000 tute di servizio invernali, mentre la fornitura di 40.000 uniformi ordinarie sarebbe stata contestata in sede di collaudo, per cui sussiste la discreta probabilità che per tali forniture la disponibilità effettiva non possa aversi prima dei prossimi due/tre anni (sic!) e con il risultato inevitabile che la Polizia Penitenziaria possa essere presto ridotta, letteralmente, “in mutande” anche dal punto di vista del vestiario, come già accade dal punto di vista dell’organizzazione e della gestione.

La Commissione si riconvocherà il prossimo 18 settembre (sic!) a conferma della volontà del Dap di non affrontare ancora compiutamente il problema.