La polizia ripesca dalla Dora la droga comprata con l’assegno di maternità [LE FOTO]

Nelle chat del pusher arrestato 7 volte in 4 anni anche gli ori di famiglia in cambio del crack

Nella guerra quotidiana allo spaccio a Barriera può anche accadere che un poliziotto debba ripescare la droga con un lungo ramo da un fiume. E se l’immagine scattata martedì pomeriggio da un passante in lungo Dora Savona quasi all’angolo con via Bologna testimonia l’ingegno e la tenacia di chi recupera il corpo del reato dopo aver arrestato un pusher, è guardando nella memoria del suo telefono che si comprende quanto sia variegato (e surreale) il mondo che gravita attorno a uno spacciatore.

Di cellulari, Ibrahima Keita, 21 anni, originario del Mali, ne ha due. E anche quando ormai ha le manette ai polsi continuano a squillare. A chiamare, sono i clienti. Ma le ordinazioni avvengono anche via Messenger e via Wathsapp, con chat stringate e allo stesso tempo shoccanti, come quelle di due donne di cui si presume sia un abituale fornitore. Con la prima che gli chiede la restituzione di una catenina d’oro del papà data in pegno per qualche dose.

