La povera clochard violentata dall’orco e lasciata tra i rifiuti

È stato condannato dal Tribunale di Pescara il giovane che nel mese di marzo aveva aggredito e violentato una cinquantenne senza tetto. Entrambi abitavano in uno stabilimento occupato nei pressi della “Cittadella dell’Accoglienza” di via Alento a Pescara, gestita dalla Caritas. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’episodio si era verificato durante la notte a cavallo fra il 5 ed il 6 di marzo scorsi.

Il nucleo investigativo che in questi mesi si è occupato delle indagini in merito alla vicenda di frazione San Donato ha potuto rilevare che da tempo trovavano abusivamente riparo almeno cinque persone nell’immobile, tra cui l’aggressore. Il trentaseienne di nazionalità marocchina Ilyas Oujib e la vittima cinquantenne di origini ucraine, dopo aver trascorso la serata a parlare e a bere insieme ai compagni, erano rimasti da soli dopo che gli altri si erano allontanati. Il giovane avrebbe così dunque approfittato della situazione per approcciarsi alla cinquantenne. Inutili i tentativi della donna di allontanarsi e di respingere il nordafricano, divenuto sempre più aggressivo. Questi l’aveva infatti presa con violenza e spinta sopra uno dei materassi presenti nell’immobile, per poi abusare sessualmente di lei. In quegli orribili istanti, la vittima ha raccontato di aver continuato a ribellarsi per sottrarsi allo stupro. L’aggressore aveva dunque conseguentemente reagito colpendola con due forti pugni alla testa, così da tramortirla e costringerla a subire il rapporto silente.

La donna infatti aveva poi raggiunto in cerca di aiuto il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dove era stata fatta ricoverare per la durata di tre settimane a causa del trauma cranico e delle varie contusioni diagnosticate dai medici. Del caso erano poi state informate le forze dell’ordine locali e, dopo la denuncia presentata dalla vittima, erano quindi partite le indagini che si sono concluse con l’identificazione e l’arresto di Oujib. Accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate, il pubblico ministero Marina Tommolini aveva chiesto per lo straniero una pena complessiva di otto anni di reclusione. Martedì pomeriggio scorso la sentenza, attraverso il giudice Maria Michela Di Fine, ha riconosciuto le attenuanti e condannato il ragazzo a cinque anni e sei mesi di reclusione da scontare presso la casa circondariale di Pescara. Al momento della scarcerazione, per il trentaseienne è già stata disposta l’immediata espulsione dal territorio nazionale. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un caso come questo non può che scuotere le nostre coscienze tanto per la brutalità della prevaricazione di un uomo nei confronti di una donna quanto per la situazione di degrado che spesso molte città del nostro Paese sono costrette ormai a vivere. Uomini spesso di per sé fragili, incapaci di elaborare la situazione estrema che vivono provano senza ombra di dubbio la conseguente frustrazione che li fa rimane in balia di se stessi e delle proprie inquietudini abbandoni che senza più alcun punto di riferimento. Spaesati e con una tale immaturità anche psichica al limite dell’imbarbarimento. Non sappiamo che fine farà Ilyas Oujib dal momento dell’espulsione dal nostro Paese e neanche dopo. Ma ciò che è certo è che sicuramente in questo periodo di carcerazione non vagherà di città in città senza alcuna meta depredando né ambiente circostante né se stesso mosso da impulsi reconditi, bensì avrà il privilegio di dimorare in una delle case circondariali del nostro Paese nella speranza che questo tempo di riflessione possa essergli d’aiuto affinché, una volta uscito, episodi come questo non capitino più.o