«La povertà e le separazioni emergenze post pandemia»

È una chiesa che deve ripensare se stessa quella che don Paolo Comba, parroco della Collegiata di Santa Maria della Scala e Sant’Egidio di Moncalieri, propone per il futuro. «Dopo il confinamento, credo siamo di fronte a una sfida e la sfida è il ripensare la nostra presenza nella città, la nostra proposta anche a una umanità ferita dal Covid», introduce.

Dai primi di marzo sono state sospese le attività e la parrocchia ha dovuto rinunciare al catechismo e anche all’estate ragazzi. Per confermare la propria presenza a fianco della comunità don Paolo, che è anche parroco delle chiese della SS. Trinità e Beato Bernardo di Baden, ha comunque animato la messa inizialmente attraverso la pagina Facebook della parrocchia e poi aprendo un canale youtube a suo nome. Nel periodo del lockdown ha lavorato incessantemente con la Caritas, adunando anche gli universitari, in modo da consegnare i pacchi viveri porta a porta con l’autorizzazione dei carabinieri.

«Con la pandemia è aumentato il numero della famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese per via della cassa integrazione o perché le piccole aziende, magari, non hanno riaperto subito – ripercorre – Per questo abbiamo attivato un “fondo famiglie” che non abbiamo toccato in previsione delle necessità che arriveranno a settembre. Mi auguro una ripresa poco traumatica, perché questa situazione ha messo psicologicamente in ginocchio tanta gente. Un dato su tutti: sono già due le coppie che mi hanno comunicato la volontà di separarsi dopo il confinamento. E penso anche a tutti coloro che hanno patologie croniche».

A settembre, e in attesa che arrivino le attese disposizioni, si conta anche di riprendere con le comunioni e le cresime, sospese a maggio, e con il catechismo. Nonostante le difficoltà, don Paolo non ha voluto però rinunciare alla festa patronale del Beato Bernardo di Baden: «Un momento importante per la comunità, anche se soggetto a restrizioni – spiega -. Non abbiamo fatto la processione, abbiamo però avuto l’occasione per celebrare la messa solenne con l’arcivescovo Cesare Nosiglia».

Altra grande sfida sarà la riapertura della scuola dell’infanzia Umberto I nella quale il parroco ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. «Come tutti abbiamo dovuto sospendere le attività e, anche se non obbligatorio, abbiamo fatto una sorta di didattica a distanza per mantenere il rapporto tra i bambini e le maestre e siamo riusciti a proporre il centro estivo da metà giugno fino a fine luglio. Per la riapertura di settembre ci stiamo attenendo alle indicazioni che mano a mano stanno arrivando, preparando le linee guida per l’accoglienza dei bambini – assicura – Abbiamo fatto fronte ad alcune richieste delle famiglie. Alcune hanno smesso di pagare le retta, noi abbiamo provveduto a coprire tutta la cassa integrazione, non è cosa da poco».