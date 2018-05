La Procura tira dritto: la banda dello spray accusata di omicidio

La Procura di Torino tira dritto nella sua inchiesta sulla banda dello spray accusata di aver scatenato l’ondata di panico assassino del 3 giugno in piazza San Carlo. Secondo quanto si apprende oggi nei corridoi di Palazzo di Giustizia, i pm hanno presentato ricorso per chiedere che i fatti vengano qualificati come omicidio preterintenzionale.

Che poi era la prima intenzione dei magistrati, comunicata dallo stesso procuratore Armando Spataro nel giorno degli arresti. Una tesi che durante l’udienza di convalida del fermo dei primi due sospettati venne però rigettata dal giudice per le indagini preliminari, che riconsiderò il reato in “morte in conseguenza di altro reato” in relazione alla tragica fine della 38enne Erika Pioletti.

Questo, secondo il gip, perché non sarebbe stato possibile provare che la morte di Erika Pioletti fosse una diretta conseguenza delle rapine con il gas urticante o che la donna si trovasse nella zona precisa in cui i giovani hanno utilizzato la bomboletta.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI