La protesta contro i bus elettrici: «Dopo 14 anni riattivate i tram»

Pettorine gialle, caschetto e cassetta degli attrezzi. Un cantiere simbolico, allestito in pieno centro, per simulare la riattivazione del tram 18. Singolare iniziativa da parte di Greenpeace, Legambiente e altre associazioni ambientaliste, che in piazza Carlina hanno organizzato un sit-in contro il progetto delle busvie voluto dal Comune e, in particolare, contro la scelta dei bus elettrici per il futuro percorso della linea 18. Palazzo Civico, lo scorso 20 gennaio, ha infatti chiesto al Ministero i fondi per la revisione della rete del trasporto pubblico cittadino. Tra i progetti c’è quello di cinque busvie e una di queste, la linea 8, dovrà fare il percorso da San Mauro fino a via Biglieri, di fatto coprendo l’attuale tragitto del 18, che da anni è gestito dai bus. Gli ambientalisti bocciano il progetto. «Verranno spesi milioni di euro – affermano – senza migliorare la situazione. Anzi, abbandonando dei binari del tram che aspettano solo di essere riattivati».

