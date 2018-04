LA PROTESTA. «Ci mettono altre strisce blu? Caffè più caro per gli assessori»

Il bar da oggi per assessori e parenti prossimi applicherà una maggiorazione di 0,50 euro a consumazione”. Può apparire ironico il messaggio affisso sulla vetrina di un bar di Cuorgnè, ma spiega come i commercianti abbiano mal digerito la decisione del comune di predisporre 200 stalli per il parcheggio a pagamento.

Da questa «vessazione» non si escludono neppure i portatori di handicap che al pari degli altri devono pagare il ticket del parcheggio. In una città dove il commercio tira, potrebbero anche starci nuove strisce blu, ma una città in forte crisi e quasi desertificata appare come l’ennesimo far- dello ai danni dei cittadini.

Tra i gestori del Bar Umberto, che prevede una spesa di oltre mille euro per gli abbonamenti per il parcheggio (30 euro al mese per posto auto) c’è quasi rassegnazione. «Speriamo – spiega William Ierardi – che a pagare non siamo noi commercianti che già si trovano in grave difficoltà». Per Luciano Girotto del «Chicco bar» sarebbero deleteri.

«Siamo fermamente contrari, chi viene solo per prendere un caffè non può pagare 50 centesimi di parcheggio. Prima era necessario fare degli investimenti per portare gente in città, magari rivalutando il centro storico, quindi gettare le premesse per richiamare gente a Cuorgnè. Invece stanno creando un paese fantasma».

Di parere opposto Alessandra Luppi del bar Garibaldi. «Ci sono ovunque quindi è giusto provare se funziona e poi si potranno trarre le conclusioni tra alcuni mesi finita la fase sperimentale».

In Comune difendono la decisione di far pagare nelle piazze Rebuffo, Morgando, Martiri e il piazzale antistante all’ospedale. «L’argomento in oggetto è ovunque oggetto di discussione, tra chi è contrario e chi è favorevole, solitamente questi ultimi ne richiedono l’istituzione ma poi restano nell’ombra. Al netto di questo dobbiamo però assumerci come amministrazione oneri ed onori delle scelte che facciamo come questa di attuare in fase sperimentale l’istituzione di un numero minimo di stalli», commenta il Sindaco Beppe Pez- zetto.

«La cosa certa è che non sarà un’azione condivisa da tutti, in particolar modo all’inizio, poiché spaventati dai 50 centesimi all’ora – afferma l’assessore alla viabilità Silvia Leto -. Al contrario mi sento di dire che si tratta di una decisione meditata e necessaria affinché si possa riordinare la città e permettere un turnover delle auto in sosta. Tutti sappiamo o abbia- mo sperimentato quanto sia difficile trovare parcheggio. Per quanto riguarda le soste più lunghe di lavoratori o residenti che non hanno un box privato, si è pensato ad un abbonamento forfettario di 30 euro dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.