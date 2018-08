La protesta dei commercianti. «Stop alle bici sotto i portici»

«Basta bici nelle aree pedonali e sotto i portici». È l’appello dei commercianti del centro accolto dall’associazione Libertà di Parola che ieri ha affisso dei volantini di protesta in via Garibaldi e in piazza Statuto. «Quest’azione rappresenta un monito per quei ciclisti che viaggiano a forte velocità senza il minimo rispetto dei pedoni» spiega Michele Checa, presidente dell’associazione. «L’idea – aggiunge – mi è venuta dopo l’incidente di una settimana fa in piazza San Carlo che ha visto lo scontrarsi due ciclisti, poi ricoverati al Cto». I commercianti, dal canto loro, segnalano questo problema ormai da molto tempo. «Sono anni che noi e i clienti rischiamo di esser investiti da questi pazzi in bicicletta» protesta Roberto, il titolare della storica cremeria Alice in piazza Statuto 9 che chiede anche «sanzioni da parte dei vigili nei confronti dei ciclisti indisciplinati». Dello stesso avviso è Luciano, il proprietario del bar House al civico 12: «Viaggiano a tutta birra senza guardare». Molti cittadini evidenziano lo stesso problema, come Salvatore che pretende maggior rispetto per i passanti nelle aree pedonali: «dovrebbe esserci l’obbligo di scendere e accompagnare la bicicletta a mano». Il problema acquista particolare rilevanza perché in piazza Statuto i ciclisti avrebbero uno spazio a loro dedicato. «Potrebbero usare la ciclabile invece di correre come dei matti sotto i portici» si lamenta Antonio, un altro abitante della piazza. C’è poi chi invece lamenta l’inadeguatezza della ciclopista: «è troppo stretta e frammentata» afferma Alberto che spera in un intervento urbanistico da parte del Comune. Sono in molti infatti i ciclisti che da tempo chiedono un miglioramento dei collegamenti ciclabili del centro: «a cominciare da quella di via Principe Amedeo dove si rischia continuamente di essere investiti per colpa delle auto parcheggiate in doppia fila».