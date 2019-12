La protesta dei tifosi del Torino in centro [VIDEO]

La vittoria contro la Fiorentina aiuta non poco in termini di classifica, ma la tensione resta sempre alta in casa Torino. Oggi, in centro, è andata in scena la protesta di parte della tifoseria contro la società presieduta da Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri.

Un gruppo di sostenitori del club granata ha disertato lo stadio per ritrovarsi in corso Vittorio Emanuele II, dove – insieme ad alcuni rappresentati del tifo viola (le due tifoserie sono gemellate) – ha intonato cori ed esposto uno striscione come forma di contestazione.

Una situazione non facile in un momento complicato per il Toro che aveva ben altre ambizioni a inizio stagione. Se la curva Primavera ha scelto di rinunciare allo stadio, la curva Maratona ha risposto con quella che potrebbe essere definita la ‘grande freddezza’. I tifosi, infatti, si sono fatti sentire soprattutto al momento della lettura delle formazioni quando hanno riservato fischi sonori all’indirizzo di Mazzarri.

