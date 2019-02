“La prova del cuoco” va al mercato

La pasta ripiena di Saverio è diventata famosa come una starlette in questi giorni, così come la carne di fassona del macellaio Guerrino: tutti la conoscono laggiù a Mirafiori Nord presso il mercato di via Don Grioli che per tutta la settimana (fino a oggi) è stato protagonista a “La prova del cuoco” di Elisa Isoardi. In collegamento con gli studi di Raiuno, ovviamente, l’inviato speciale Claudio Guerrini, anche speaker radiofonico per Rds, del quale si sono innamorati tutti. Dai commercianti alle massaie, divenute protagoniste loro malgrado, della famosa trasmissione di cucina.

«Devo dire che i torinesi mi hanno accolto con molto calore – racconta Guerrini proprio qualche ora prima dell’ultima puntata torinese in onda questa mattina dalle 11,30 alle 13,30 – per non parlare della partecipazione. Per me è stata una vera sorpresa, pensavo a Torino come a una città più fredda, non è proprio così. E poi… ho mangiato cibi buonissimi».

In puntata ieri a farla da protagonista è stata, non a caso, la polenta, tipico piatto piemontese proposto nelle varie sfaccettature, dalla concia a base di formaggio, a quella al ragù più nota nel novarese.

«Sono tante le vostre specialità, io non le conoscevo tutte. Come si è visto durante le dirette, una grossa mano me l’ha data proprio la Isoardi, piemontese doc, devo dire che questa settimana l’ho vista particolarmente coinvolta». Il collegamento con i mercati italiani è un’assoluta novità di questa edizione di “La prova del cuoco”, si tratta di una soluzione con la quale gli autori hanno voluto mettere in contatto i prodotti del buon cibo italiano con i telespettatori di Raiuno facendo diventare protagonisti i piatti delle diverse regioni, tutte eccellenze che l’intero mondo culinario ci invidia. Per quanto riguarda la settimana torinese, si diceva, i piatti proposti sono stati i tortelli ripieni di zucca, i piatti a base di carne, ma anche il lardo di Arnaud, più tipico della vicina Valle d’Aosta ma molto gettonato anche in Piemonte. «Torino mi è particolarmente piaciuta – racconta ancora Guerrini – e credo proprio che prima della fine della stagione prevista a maggio, ci torneremo». Una bella notizia dato che “La prova del cuoco”, nata con Antonella Clerici, è tra le storiche trasmissioni tv dedicate alla cucina. Il copione si basa su contest culinari, rubriche specifiche sul cibo e non solo, parentesi regionali a tutto tondo, angoli di storia e attualità tematica, dando spazio alla ricerca e alla valorizzazione delle “tipicità” locali, con occhi sempre aperti sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle materie prime. Non mancano incursioni tra i mestieri che ruotano intorno ai fornelli, collegamenti in diretta dall’Italia, appunto come quella dai mercati, un borsino giornaliero dei prezzi di prodotti e materie prime, e la “classica” gara quotidiana tra due concorrenti affiancati da popolari cuochi. Tutto culmina poi nel classico torneo finale, al termine del quale il vincitore si aggiudica un montepremi di 100mila euro.