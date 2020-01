La provocazione di FdI: sull’albero di Natale di Porta Nuova spuntano le foto dei bimbi di Bibbiano [FOTO]

La provocazione di FdI. In mezzo agli addobbi dell’albero di Natale esposto nella stazione di Torino Porta Nuova, accanto alle letterine attaccate ai rami, sono comparse le foto dei bambini che in Piemonte, secondo quanto denunciato da Maurizio Marrone, capogruppo del partito di Giorgia Meloni tra i banchi del consiglio regionale, sarebbero stati “allontanati dalle loro famiglie”.

IL CARTELLO “BIBBIANO PIEMONTE”

Di fianco alle foto campeggia un cartello giallo con una scritta vergata in rosso: “#Bibbiano #Piemonte – Angeli e Demoni in tutta Italia”. “Il sistema Bibbiano è in tutta Italia, le radici più profonde si trovano in Piemonte” commenta Marrone che ha fatto avviare, con un suo ordine del giorno, la commissione di indagine sul sistema affidi.

LA DENUNCIA DEL CAPOGRUPPO DI FDI IN REGIONE

“Le segnalazioni arrivateci completano una galleria degli orrori, con storie tremende: neonati allontanati per abusi mai provati, minori non restituiti nemmeno dopo l’archiviazione delle accuse per abusi mai avvenuti, bambini riempiti di psicofarmaci nelle comunità terapeutiche, stupri di gruppo e stanze buie punitive nelle comunità residenziali, violenze in luoghi neutri, madri cacciate dalle case-famiglia per aver pubblicato post su Bibbiano nei social, ragazzini dati in affido a coppie omosessuali” prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia.

LA COMMISSIONE D’INDAGINE STA TIRANDO DRITTO

“Tutto questo accade nella regione record per allontanamenti di minori, con la percentuale al 4 per mille rispetto alla media nazionale del 2,7 per mille” rincara la dose il consigliere. Ma, aggiunge ancora Marrone a “differenza delle commissioni parlamentare su Forteto e regionale emiliana su Bibbiano, impantanate dai boicottaggi di parte, la commissione di indagine del Consiglio regionale piemontese sta tirando dritto e comprenderà nella sua relazione finale le verità documentate e riportate dalle famiglie vittime di soprusi, che finiranno così in un documento ufficiale della Regione Piemonte”. “Come faranno allora le procure piemontesi ad ignorare tutto questo orrore? Quelle famiglie e quei bambini esigono giustizia” conclude il capogruppo.