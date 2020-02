La rabbia di Manital: «Siamo senza paga, nessuno ci ascolta»

La richiesta dell’amministratore delegato, Luigi Grosso, punta all’amministrazione straordinaria e la decisione dei giudici, sull’istanza di revoca di Giuseppe Incarnato dalla carica di presidente oltre a una eventuale dichiarazione dello stato di insolvenza dell’azienda, non arriverà prima di martedì. Ma la rabbia dei lavoratori Manital Idea sta montando da mesi ed è culminata in tre presidi davanti al Tribunale di Torino, ai cancelli Fca di Mirafiori e della Cnh.

Tre “picchetti” che hanno dato voce a mesi di frustrazione, rabbia e seria preoccupazione per circa 1.800 dipendenti in Piemonte e 10mila in tutta Italia. «Non prendiamo lo stipendio da dicembre e non abbiamo più alcun interlocutore, non siamo pochi ma nessuno sembra interessarsi a noi» racconta Fabio Nuzzolese, che si occupa della pulizia dei vagoni ferroviari Fs e aspetta ancora il dovuto per il lavoro svolto a novembre.

«Ed è una delle commesse pagate in surroga, perché c’è anche chi fa “orecchie da mercante” come Fca o Telecom» aggiungono Sonia Tiraudo e Luciana Razzoli. «È una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo e si sta incancrenendo sempre di più: c’è anche chi non prende lo stipendio da cinque mesi» sottolinea Francesco Abatangelo di Uil Trasporti Piemonte.

«Abbiamo avviato numerose azioni legali per il recupero degli stipendi di novembre e dicembre e della tredicesima mensilità dei lavoratori coinvolti» gli fa eco Giovanni Bunone della Fisascat Cisl di Torino e del Canavese. E di una «vicenda scandalosa» parla Federico Bellono della Cgil di Torino, che chiede alla magistratura di «fare chiarezza».

Su un punto non retrocederà nessuno: «Non accetteremo ulteriori rinvii». L’attesa di un pronunciamento è più che mai spasmodica a Torino, mentre a Ivrea prosegue l’inchiesta per truffa aperta della Procura e che, lo scorso 15 gennaio, ha portato la Guardia di Finanza al sequestro di materiali informatici e cartacei negli uffici di Manital e in quelli della Semitechgroup a Roma, una società riconducibile al nuovo proprietario Giuseppe Incarnato.

Ieri mattina in Tribunale, Luigi Grosso, accompagnato dall’avvocato Francesco Marrocco, si è dissociato dalle istanze di rinvio del procedimento e, secondo quanto si è appreso, ha fatto presente che la procedura concorsuale può essere la strada per salvaguardare la società.