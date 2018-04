La radice quadrata dell’anima

Non vi è mai capitato, passando in posti squallidi e isolati, di chiedervi “come si fa a vivere in un posto così?”. Eppure la gente continua a nascere, vivere e morire in posti come quelli, amandoli e preferendoli ad altri, perché lì ha le sue radici.

Ce ne accorgiamo di più nella terza età: sono gli alberi vecchi a mostrare le radici. Mia sorella Consolata è stata una campionessa di scherma, e ha girato il mondo, da giovane, come atleta e come turista. Poi si è sposata a Napoli, e vive lì da 42 anni. Bèh: dovreste sentirla, quando torna a Torino, come gioisce, come loda ogni cosa, monumento, strada, paesaggio, negozio, atmosfera, luce, odore, e come si strugge di nostalgia quando è giù.

Perché le sue radici sono qui, anche se i suoi rami ed i suoi frutti (tre figli e un nipote) sono là. Penso allora a quanto sono fortunato ad aver qui radici, rami e frutti. Sono quelle cose come la vista e l’udito, che dai per scontate e poi ne scopri l’importanza quando le hai di meno, o non le hai più.

Così saluto ogni mattina le montagne, e mi godo le prospettive ortogonali delle vie che segnano la mentalità di noi torinesi, rendendoci quadrati e realisti, ma anche l’ombra dei lunghi portici, i caffé, le botteghe, la collina a un passo, il placido Po, i viali e le facciate liberty che ci rendono poeti senza che ce ne accorgiamo.

Per fortuna l’esilio non esiste più (o quasi, mi vien da dire pensando a Craxi…), ma se esistesse ne capirei la pena solo adesso. Come la pena dell’emigrante, anche noi ne abbiamo avuti, come dice la loro canzone “Ciao Turin, mi vado via, vad lontan a travajé…”. Che fortuna aver potuto lavorare qui!

