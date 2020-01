La rapina al furgone portavalori va un fumo, il bandito scappa a mani vuote [FOTO]

E’ successo questa mattina in via Chiesa della Salute a Torino

La rapina al furgone portavalori va in fumo e al bandito non resta altro a fare che battere in ritirata. E’ successo questa mattina davanti alla sede Unicredit di via Chiesa della Salute, a Torino. Qui, non appena il veicolo si è fermato e la guardia giurata ha ritirato il sacco con il denaro, il malvivente è entrato in azione aggredendo il vigilante e cercando di prenderli i soldi.

IL BANDITO SI DA’ ALLA FUGA

Dopo una breve colluttazione e la forte resistenza opposta dalla vittima, il rapinatore ha deciso di rinunciare al suo piano criminale: è salito a bordo di un’auto parcheggiata poco lontano ed è fuggito via senza bottino.

SULLE TRACCE DEL FUGGITIVO

Sull’accaduto indaga ora la polizia che si è messa sulle tracce del fuggitivo. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti anche che ad attendere il bandito in macchina vi fosse un secondo complice.