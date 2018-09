LA RECENSIONE – Pes 2019

Finiscono le vacanze, si torna al lavoro, ricominciano le scuole. Per fortuna però la fine dell’estate non porta con sè soltanto brutte notizie. Infatti, puntuale come ogni anno, torna anche il campionato di calcio e, soprattutto, tornano le simulazioni calcistiche. Quest’anno a partire nettamente in anticipo dai blocchi è Konami, che porta PES 2019 nei negozi ben un mese prima di quanto Electronic Arts faccia con FIFA. Un capitolo atteso con ansia dai fans, dopo i grandi passi avanti dello scorso anno che hanno riportato PES vicino ai fasti di un tempo, quando era il dominatore incontrastato del genere. Poi FIFA ha preso il sopravvento ma lo scorso anno il vento sembra essere cambiato, complice anche un capitolo non molto riuscito agli sviluppatori di EA Sports. PES invece ha riportato al centro del progetto la simulazione vera e propria, il divertimento pad alla mano. E quest’anno Konami segue la stessa falsariga, con evidenti passi in avanti sia nel gameplay che nella grafica che portano PES ormai al primo posto per quanto riguarda la simulazione mentre resta, purtroppo, il divario in tutto ciò che è contorno a quanto avviene sul campo, a partire dalle modalità e dalle licenze.

IL COMPARTO TECNICO

Per una volta, partiamo da quello che di solito lasciamo in coda alla recensione: la grafica. Lo facciamo perché è la primissima cosa che si nota non appena si avvia la prima partita. Il passo in avanti rispetto allo scorso anno, complice il supporto 4K della Playstation Pro, è davvero notevole. Persino l’erba del campo da calcio è stata migliorata a vista d’occhio, tanto che ormai uno spettatore casuale potrebbe persino confondere il gioco con una vera partita. Come si può intuire, di pari passo sono i miglioramenti in tutto il resto: dall’aspetto dei giocatori, soprattutto quelli più noti, alle animazioni dei loro movimenti, dai replay agli spettatori sulle tribune. Insomma, dal punto di vista della grafica il passo in avanti è ragguardevole, forse il divario con l’edizione precedente è il più ampio di tutti quelli degli ultimi anni e, in attesa di vedere il nuovo FIFA, sembra portare PES almeno allo stesso livello dei rivali, se non addirittura al di sopra.

Dal punto di vista dell’audio, PES 2019 si presenta con una nuova e apprezzabile colonna sonora e con la telecronaca di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Telecronaca abbastanza variegata e puntuale ma le loro voci sembrano essere un po’ troppo basse rispetto ai rumori di fondo dello stadio, tanto da essere in certi momenti udibili a fatica. Un difetto piuttosto curioso ma che si può comunque correggere in pochi secondi andando a modificare i livelli di volume nell’apposito menù. E proprio i menù sono stati totalmente rifatti, anche se in realtà la differenza pare essere proprio solo estetica mentre dal punto di vista funzionale la struttura ricalca in grandissima parte quella del 2018.

IL GAMEPLAY

Inutile nasconderlo. PES 2019 paga ancora una volta l’assenza di tante licenze, un gap peggiorato ancora con la perdita della Champions League. È vero che un potente editor permette di modificare e creare praticamente ogni squadra del mondo ma iniziare il gioco e non trovare, ad esempio, la Juventus è un grosso handicap. Per fortuna Cristiano Ronaldo, Dybala e compagni ci sono ma vederli giocare per i Black White e con una divisa che di bianconero ha proprio poco, non è davvero l’ideale. Forse consapevoli di partire, da questo punto di vista, con uno svantaggio incolmabile, gli sviluppatori hanno saggiamente deciso di puntare tutto sul gameplay, sfornando un capitolo in cui la simulazione raggiunge la propria vetta.

La differenza rispetto allo scorso anno si nota appena preso in mano il pad. Effettuare un buon passaggio è molto più complicato e occorre tenere conto della posizione del corpo, del rimbalzo della palla e ovviamente della direzione in cui si è rivolti rispetto a quella verso la quale si indirizza la sfera. Tradotto: recapitare il pallone sui piedi del proprio compagno è piuttosto difficile e questo di conseguenza cambia anche il modo in cui si difende, basato più sugli anticipi che non sui contrasti. La maggiore difficoltà è dovuta anche al nuovo sistema di gestione della fisica, incentrato soprattutto su una più efficace simulazione di rimpalli e contrasti e mirato a introdurre un maggiore effetto imprevedibilità. Insomma, stoppare, contrastare e passare diventa più complicato, specialmente con giocatori tecnicamente meno abili, e soprattutto a centrocampo diventano frequenti (forse anche un po’ troppo) le azioni con continui ribaltamenti di fronte, anche perché spesso i giocatori che non sono in una posizione ideale tendono a perdere il tempo del passaggio, rendendo la palla una facile preda per gli avversari. A tutto questo si aggiunge una minore efficacia dei colpi di testa: segnare sfruttando un cross è diventato piuttosto complicato. Il risultato è quindi che si cerca con più insistenza di arrivare a rete con i passaggi filtranti, sperando di riuscire a mettere un proprio compagno davanti al portiere avversario. Non a caso, i nostri compagni d’attacco gestiti dalla IA si muovono costantemente sulla linea dei difensori rivali, suggerendo il passaggio con continui scatti e tagli. Attenzione però perché sbagliare il tempo e metterli in fuorigioco o pescarli in controtempo è davvero semplice.

I portieri sono molto efficaci tra i pali e nelle uscite alte mentre sembrano un po’ troppo fermi tra i pali quando si trovano a dover fronteggiare un attaccante lanciato a rete. Passi in avanti anche per gli arbitri, che finalmente non estraggono più il cartellino giallo per ogni fallo: i fischi sono puntuali ma le ammonizioni arrivano solo quando gli interventi sono davvero pericolosi.

Infine, rispetto al passato i giocatori sembrano accusare in misura maggiore la stanchezza. Questo si traduce in nuove animazioni, ad esempio di un giocatore a corto di fiato chinato e con le mani sulle ginocchia, ma soprattutto in calciatori che verso il finale della partita sono più lenti a correre e meno reattivi nell’eseguire i comandi. Assumono quindi maggiore importanza le sostituzioni e forse anche per questo è stato inserito un nuovo sistema per gestirle: oltre a mettere il gioco in pausa come sempre, ora è possibile anche effettuare un cambio al volo, selezionando chi esce e chi entra solo premendo un tasto e senza interrompere il gioco.

LE MODALITÀ

La modalità principe di PES resta la Master League, la più amata dai fans. La principale novità in questo caso è nella possibilità di selezionare un ulteriore livello di difficoltà – oltre ai classici relativi all’abilità sul campo da gioco – denominato “sfida” che accentua i problemi di gestione e mercato. Convincere un giocatore a indossare la maglia della vostra squadra rischia di diventare complicato meno solo che fargli firmare un rinnovo. Qualche piccolo cambiamento è stato inserito anche nella gestione delle trattative. Non si può negare che la mancanza della Champions League nel corso della stagione si senta e di sicuro per sostituirla non basta il torneo estivo dell’International Champions Cup ma la simulazione resta sempre divertente.

Diventa un Mito si ripresenta senza grandi differenze mentre in MyClub si è provato a semplificare il sistema di acquisizione degli osservatori necessari a comprare il giocatore desiderato (attenzione, adesso si possono anche trovare dei doppioni) ma l’esperienza è in parte guastata dal sistema di matchmaking che spesso mette di fronte squadre di valore troppo differente: soprattutto all’inizio, trovarsi di fronte Messi e Ronaldo quando al massimo si ha qualche giocatore Oro, non è proprio il massimo. Un problema che invece non c’è nelle altre modalità online, dove il matchmaking appare anche più veloce dello scorso anno, la connessione è stabile e il gioco fila liscio senza rallentamenti.

PES 2019 è un gioco realizzato da Konami e distribuito da Halifax per Xbox One, Ps4, Pc. La versione utilizzata per la recensione è quella per Ps4.

I VOTI

Grafica 9

Audio 8

Longevità 10

Gameplay 9

Multiplayer 8

TOTALE 9