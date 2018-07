LA RECENSIONE – The Crew 2

Sono passati quattro anni da quando sulle nostre console approdò The Crew, un ambizioso racing game intenzionato a segnare una svolta nel settore. Un obiettivo solo sfiorato, forse proprio per l’eccessiva ambizione degli sviluppatori che puntarono su una mappa di gioco dalle dimensioni pazzesche: tutti gli Stati Uniti d’America. L’obiettivo era quello di portare le nostre auto a sfidarsi lungo tutti i panorami più iconici, dalle grandi città come New York e Los Angeles ai parchi come il Grand Canyon, passando attraverso i deserti del Far West e le grandi pianure centrali. Una cosa del genere, all’epoca non si era ancora vista. I problemi non mancarono ma nel tempo Ubisoft e Ivory Tower hanno saputo mettere mano alla loro creatura, supportarla, ascoltare i fans che così non hanno mai abbandonato il gioco ma, al contrario, hanno creato una community entusiasta che ha continua a correre lungo le strade statunitensi. Inevitabile quindi la decisione di dare un seguito al gioco: The Crew 2 è da qualche giorno nei negozi e non è di certo meno ambizioso del suo predecessore. Accendete i motori quindi e preparatevi a correre. Dove? Beh è ovvio: lungo tutti gli Stati Uniti d’America. E questa volta pure nei cieli e sulle acque del Paese a stelle e strisce.

La mappa di gioco infatti resta la stessa del primo gioco. E del resto pensare di ingrandirla era davvero utopistico. Preparatevi quindi a esplorare tutti i luoghi più iconici degli Usa, sfrecciando lungo le strade asfaltate delle metropoli, le sabbie dei deserti e gli sterrati dei grandi parchi. È ovvio che la grande varietà di ambientazioni richiede un’altrettanto grande assortimento di mezzi tra cui poter scegliere: mica vorrete affrontare un sentiero di montagna seduti in una Ferrari? Ci saranno quindi tutti i tipi automobili ma non solo. La più grossa novità di The Crew 2 probabilmente risiede proprio nell’introduzione di due nuove classi di veicoli: le barche e gli aerei. Facile intuire cosa possa significare l’introduzione della possibilità di dominare i cieli e sfrecciare sulle acque: una lunga serie di nuove sfide e l’introduzione di due stili di guida decisamente differenti rispetto a quello “principale”. Una tale varietà di “terreni” richiedeva la possibilità di adattarsi velocemente e così ecco che basterà un click per cambiare magicamente mezzo, saltando dalla terra al cielo e viceversa in un battito di ciglia. Insomma, non aspettatevi il realismo: del resto, se il vostro bolide si dovesse schiantare frontalmente contro un muro alla massima velocità, basterebbe ingranare la retromarcia per ripartire come se nulla fosse accaduto. Il divertimento, lo avrete capito, risiede nella grande varietà di ambientazioni, mezzi e sfide da affrontare, suddivise in quattro categorie: Street racing (drift, drag race, hyper car); Offroad (rally, motocross); Freestyle (acrobazie aeree, jetsprint, monster truck); Pro racing (power boat, touring car, air race).

Il gioco non ha una vera e propria trama. Molto semplicemente voi siete un pilota in cerca di popolarità. Naturalmente di questi tempi la fama si misura soprattutto in follower e il vostro obiettivo è quello di far salire i “like” sui social pubblicando le vostre imprese. Più sfide supererete e meglio lo farete e più numerosi saranno coloro ansiosi di seguirvi passo-passo e di essere aggiornati sulle vostre corse. Con l’aumentare della vostra fama, cresceranno anche gli eventi a disposizione: potrete sceglierli dalla mappa, recandovici via strada o con il più veloce viaggio rapido. Il vostro successo si tradurrà in soldi, con i quali potrete comprare e abbellire veicoli. Per migliorane le prestazioni però avrete bisogni di componenti meccaniche (centraline, pneumatici e così via) che otterrete in premio, raccogliendo i box di vario colore (e corrispondente qualità) che compariranno alla fine delle varie competizioni. Il fatto che ci siano (rari) componenti di alta qualità ovviamente dovrebbe invogliare a ripetere le sfide, nella speranza di ottenere ricompense migliori, aiutando così ad aumentare la longevità del titolo.

Come detto, The Crew 2 non è un gioco simulativo. È un arcade in cui quello che conta è imparare lo stile di guida, in particolare per quanto riguarda l’uso del freno. Molte volte, in realtà, neanche servirà: la semplificazione del modello di guida infatti spesso consente di affrontare una curva alla perfezione semplicemente alzando il piede dall’acceleratore o comunque dando proprio solo un tocco al freno. A volte potrebbe persino essere utile “appoggiarsi” sulle auto rivali per restare in traiettoria e, al tempo stesso, spingerne fuori loro. Gli avversari saranno sempre pronti a sfruttare i vostri errori: anche se sarete in testa con un discreto vantaggio, basterà una piccola collisione e li avrete subito addosso. Un “effetto elastico” che vi terrà in tensione fino all’ultima curva.

Dal punto di vista tecnico, detto di un’intelligenza artificiale un po’ troppo semplificata, il gioco rispecchia le aspettative. La grande estensione della mappa è ovviamente la prima cosa che salta all’occhio ed è anche quella che spiega una grafica buona ma non eccellente per quanto riguarda le ambientazioni, davvero troppo vaste per pensare di avere la stessa grafica fotografica che invece si può ammirare per quanto riguarda la realizzazione di auto e vari mezzi. Ancora più apprezzabile il ciclo giorno/notte e la presenza degli agenti atmosferici, che sembrano anche influire sullo stile di guida. La fisica ovviamente è semplificata ma la reazione ai comandi è sempre precisa e puntuale. Notevole anche l’assortimento dei veicoli: circa 200 tra auto, moto, barche e aerei vi aspettano.

Buona la colonna sonora e gli effetti audio, con un discreto doppiaggio in italiano.

The Crew 2 è un gioco realizzato da Ubisoft per Xbox One, Ps4 e Pc. La versione utilizzata per la recensione è quella per Ps4.

I VOTI

Grafica 7,5

Audio 8,5

Gameplay 7,5

Longevità 9

TOTALE 8,25