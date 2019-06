La Reggia stanotte si tinge di bianco

Nella meravigliosa cornice della Reggia di Venaria, questa sera prende inizio la Royal White. La spettacolare cena in bianco che ogni estate incanta la notte torinese. Una festa organizzata da Prince Experience e Toga Party, due organizzazioni che negli anni hanno fatto di Torino una città che sa fare divertire la notte. E così alle ore 20 i cancelli di una delle più belle residenze sabaude verranno aperti per dare spazio a magia e divertimento. Quest’anno sono tante le novità in programma all’interno di una location ampliata che comprende così oltre la Galleria di Diana l’accesso alla corte e ai giardini. La regola da rispettare, l’unica, è sempre la stessa, ossia l’abito bianco sia per gli uomini che per le donne, da indossare con fantasia ed eleganza.

Il programma della serata prevede animazione, spettacoli live, acrobati ed intrattenimenti scenografici. Rinnovata anche la collaborazione con Stardust, vincitrice del concorso Dance Music Awards nella categoria Best Animation Agency con performance emozionanti in stile Cirque du soleil. Costumi sartoriali di alto livello, maschere eleganti e cura dei dettagli sono solo alcuni degli aspetti per portare in scena l’arte in ogni sua forma. Dalle ore 22,30 invece, Dj-set e performers per balli scatenati.

Una manifestazione spettacolare, esclusiva e unica nel suo genere in cui per una sola notte, gli spazi aulici della Reggia di Venaria si coloreranno di bianco in una serata che si preannuncia indimenticabile. L’evento si terrà anche in caso di maltempo utilizzando gli spazi interni della residenza sabauda.

L’evento è acquistabile esclusivamente on line sulla piattaforma THE TIPS al seguente link: https://bit.ly/2I4a5rE. Tariffa agevolata anche per chi decide di arrivare alla reggia in taxi comunicando il codice PR01. Gli ingressi sono a partire da 20,99 euro, per informazioni e prenotazioni di può contattare il numero Whatsapp: 3357762680.