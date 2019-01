Numeri in linea con quelli del 2017, nonostante l'assenza del villaggio di Babbo Natale

La Reggia di Venaria ha chiuso il 2018 con 957.070 ingressi totali paganti. Numeri in linea con quelli del 2017, anche in virtù del fatto che “quest’anno sono mancate le numerose presenze del Villaggio di Babbo Natale”.

“Il risultato – commentano gli operatori – continua a confermare il complesso tra i beni culturali più visitati non solo in Piemonte, ma anche in Italia”.